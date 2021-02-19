Тепловизор PARD. Почему его популярность растет?

Современные тепловизионные системы используются не только для охоты, но и для видеонаблюдения, поскольку в ночное время и непогоду этому оборудованию нет равных. Чтобы комплексно подойти к решению сложных вопросов безопасности, которые касаются индустриальных структур в основном, требуется приобрести и установить соответствующее оборудование, которое не подведет при условиях плохой видимости. Тепловизионный прицел станет настоящим спасением для владельца своего бизнеса. Такое же оборудование могут использовать и для охраны территории частных домов. Аппаратура станет незаменимой при использовании не только в ночное время, но и днем. Яркое солнце способно создавать блики и размывать картинку, но тепловизионное оборудование различает тепло человека и солнечных лучей, поэтому позволяет определить вторжение непрошенных гостей.

Преимущества тепловизора PARD

При выборе тепловизионного оборудования клиенты в первую очередь обращают внимание на эффективность, функциональность и цену изделия. Всем критериям соответствует тепловизор PARD. Производитель позаботился о том, чтобы при сборке были использованы только лучшие материалы, и задействованы передовые технологии. Именно поэтому они так удобны в использовании. Кроме того, клиенты отмечают:

высокую чувствительность;

высокое качество изображения;

быстрая идентификация сигнатур тепла;

возможность выбора режима просмотра;

способность выдерживать большие нагрузки;

интуитивный интерфейс;

дополнительное оснащение для увеличения меткости стрелка.

Великолепные данные этого тепловизора позволяют использовать его не только для охоты, но и как часть системы видеонаблюдения. Компания OPTICS-PRO предлагает данное оборудование по приемлемой цене, предоставляя все необходимые сертификаты качества клиентам. Кроме этого, заказчики могут получить профессиональную консультацию и выбрать из огромного модельного ряда именно то изделие, которое удовлетворит всем его требованиям.