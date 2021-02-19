“Бедность и депрессия”, – Казанский рассказал и показал, что произойдет, если “ДНР/ЛНР” войдут в состав России

Оккупационные “власти” “ЛНР/ДНР” утверждают, что эти территории будут процветать в случае вхождения в состав РФ. Но журналист Денис Казанский наглядно показал, что произойдет с оккупированным Донбассом на самом деле, сообщает Диалог.UA.

“Многие в Украине думают, что Россия – богатая страна. На самом деле высокий уровень жизни только в Москве и еще нескольких нефтяных регионах РФ. В основном же на российских просторах царят бедность и депрессия. И восточный Донбасс – как раз место концентрации такого негатива”, – пишет журналист в своем Телеграм-канале.

На своем канале в YouTube Казанский продемонстрировал несколько видео с канала “Автора”, созданного россиянами. На этом журналист акцентировал внимание: о жизни шахтерских территорий в Ростовской области России рассказали именно россияне. Так что авторов сюжета сложно обвинить в предвзятости.

В сюжетах шла речь о жизни двух поселков – Углерод и Замчалово. Везде – безрадостная картина. Упадок, безработица, брошенные дома, полнейшая бесперспективность. Например, жительница трехподъездного многоквартирного дома в Замчалово рассказала, что в двух подъездах ее дома живут по два человека, а в третьем вообще не отсталость жильцов. Люди просто уехали от необустроенности и бесперспективности.

Дело в том, что в расположенном на территории Ростовской области Восточном Донбассе Россия закрыла шахты еще раньше, чем Украина провела реструктуризацию угольной отрасли в Донецкой и Луганской областях. И если в Украине были проведены хоть какие-то компенсационные мероприятия в шахтерских городах и поселках, то в России ограничились только закрытием шахт, бросив людей на произвол судьбы.

И при такой ситуации в Ростовской области оккупационные “власти” “ЛНР/ДНР” приводят ее в пример и говорят, что в случае присоединения оккупированной части Донбасса в России уровень жизни на этой территории будет соответствовать уровню жизни Ростовской области. Денис Казанский отмечает, что пресловутый уровень жизни Ростовской области – это тот самый прозябающий в крайней бедности Восточный Донбасс. Где не было войны, где “встают с колен” и “развиваются”.

И “ДНР/ЛНР” в случае аннексии этой территории Россией будет жить также.