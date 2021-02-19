Синоптики рассказали, какой будет погода на Луганщине в ближайшие дни

Сегодня, 19 февраля, в Луганской области облачно с прояснениями. Днем без осадков. На дорогах слабая гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура днем 1-6 0 мороза.

Об этом сообщается в прогнозе Луганского областного центра по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Днем без осадков. На дорогах слабая гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура днем 2-4 0 мороза.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Днем без осадков. На дорогах слабая гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура днем 3-5 0 мороза.

Прогноз погоды по области на 20 – 23 февраля 2021

20.02 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 10-15 0 мороза, днем 2-7 0 мороза.

21.02 Облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-10 0 мороза, днем от 3 мороза до 2 0 тепла.

22.02 Облачно. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем от 2 мороза до 3 0 тепла.

23.02 Облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 3-8 0 мороза, днем 0-5 0 мороза.