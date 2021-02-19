Разожгла костер на тумбочке, чтобы приготовить еду: в Луганске пенсионерка устроила пожар в квартире

Пожар разгорелся в пятиэтажке в квартале Дружбы во временно неподконтрольном Луганске. Спасатели помогли спуститься с балкона супругам 65 и 64 лет, которые не могли самостоятельно выйти из дома – на лестничной клетке было много дыма.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

К балкону приставили трёхколенную выдвижную лестницу, по которой пенсионеров спустили вниз.

Очаг загорания находился в квартире на втором этаже. Её 71-летняя хозяйка вышла сама до прибытия пожарных и во время тушения была в квартире соседей, от огня она не пострадала. Но женщина страдает расстройством психики, её отвезли в клиническую психоневрологическую больницу.

При выяснении причин возникновения загорания пенсионерка сказала, что хотела приготовить еду, и для этого развела на тумбочке костёр.