План Кремля сделать “Л/ДНР” стороной конфликта срывается – Донбасс стал “костью в горле”

Москва терпит очередное поражение с Донбассом. План сделать стороной конфликта на Донбассе непризнанные “Л/ДНР” вместо себя провалился.

Об этом говорится в блоге популярного российского анонимного Telegram-канала “Сито Сократа”, передает Диалог.UA.

“Проблема Донбасса вновь как кость в горле у команды Путина. Все идет к тому, чтобы РФ, наконец, официально назвали… виновницей трагедии на Востоке Украины, забравшей жизни 13 тыс человек, и превратившей в руины один из крупнейших промышленных центров на постсоветском пространстве”, – написал ресурс.

Он отметил, что России не удается добиться своего ни на минской, ни на нормандской площадках. Все попытки представить войну на Донбассе внутриукраинским конфликтом неизменно оборачивались провалом.

“Население региона, в большинстве своем – обманутые заложники Кремля, для которого война стала инструментом удержания оккупированного Крыма. России нечего предложить жителям ОРДЛО”, – написал автор.

Он уточнив, что, потерпев поражение на переговорных площадках, Россия в начале 2021 года активизировала войну на Донбассе, прислав туда группы снайперов. Этим она положила конец перемирию, который продолжался в регионе более полугода. Москве не удалось убедить мировую общественность в том, что ее марионетки в “Л/ДНР” имеют хоть какую-то субъектность в мире. Попыток было немало. Например, в январе 2021 года РФ попыталась внедрить “общественных советников” непризнанных “республик” в минские переговоры. Все обернулось тем, что ОБСЕ пресекла их участие в заседаниях. После этого в годовщину подписания Минских соглашений на заседании Совбеза ООН представители США, Великобритании, Эстонии и других стран прямо обвинили Кремль в подрыве безопасности в мире, а также нарушении договоренностей по Донбассу.

Кроме того, Киев начал активно продвигать новую инициативу по изменению формата переговоров с Россией по Донбассу. Он предложил привлечь к обсуждению США и Польшу, что, естественно, очень не понравилось Москве. В ответ Кремль через марионеток “Л/ДНР” озвучил свою идею – проведение некой “научной конференции” по “Минску” с привлечением стран ООН.

Автор “Сито Сократа” отметил, что в декабре 2020 года Россия уже организовала подобное мероприятие. Она пригласила своих марионеток “Л/ДНР” на видеовстречу в ООН по формуле Аррии. Этим Кремль только показал несостоятельность своих “республик”.

На будущую конференцию, по предварительным данным, РФ с боевиками хотят пригласить известного сепаратиста из Италии Эдуардо Рубини, главу “Славянского комитета” Чехии Яна Минаржа, руководителя ОО Euro-Rus Бельгии Криса Романа и других “прикормленных” политиков Запада.

“Это хорошо известные в узких кругах стололазы на содержании СВР-ФСБ”, – сообщил ресурс. Он добавил, что в этом “зашкваре” пророссийские политики будут принимать участие только за очень большие деньги.