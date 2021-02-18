В Кременной разоблачили серийного похитителя кабеля

Сотрудники полиции Кременной разоблачили 46-летнего ранее судимого за имущественные преступления местного жителя, который подозревается в трех кражах кабеля.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

В полицию поступили сообщения о кражах имущества ОАО «Укртелеком» из разных частях города и в разный период времени. Проведенными следственно-розыскных мерами полицейские установили лицо, совершившее преступления. Им оказался безработный житель Кременной.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 185 УК Украины «Кража». В рамках открытых уголовных производств продолжается досудебное следствие. Вору грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.