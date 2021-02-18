В Попасной задержали мужчину, который оплатил товар сувенирными купюрами

По «горячим следам» правоохранители задержали мужчину, который оплатил товар сувенирными купюрами номиналом 200 и 100 грн. У мошенника изъяты вещественные доказательства, проводится досудебное расследование.

Об этом сообщает ГУНП в Луганской области

17 февраля по помощь в полицию обратилась 62-летняя продавщица торгового павильона, на Центральном рынке г.. Попасная. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина приобрел у нее упаковку кофе, стоимостью 300 грн, но после его ухода она заметила, что деньги ненастоящие.

Получив описание преступника, полицейские установили мужчину, который подходил по предоставленным приметам на территории рынка. Им оказался 28-летний ранее судимый местный житель.

Происхождение купюр будут устанавливать следователи в рамках расследования уголовного производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Полиция напоминает: всегда проверяйте деньги, которые получаете от покупателей или в качестве остальных за приобретенный товар! На сувенирных купюрах есть надписи: «Это не деньги», «Сувенир» и др.