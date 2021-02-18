Северодочанка отдала мошеннице за “снятие порчи” 100 тысяч гривен, паспорт и ключи от квартиры

Полиция призывает быть бдительными и отказывать в общении с незнакомыми лицами. В течение суток мошенницы задурили голову двум северодончанкам- с одной «сняв порчу», с другой – продав белье на сумму 13 тыс грн.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Вчера в полицию обратилась женщина и сообщила о том, что два человека под предлогом «снятия порчи» завладели имуществом ее матери. Полицейским 71-летняя пенсионерка рассказала, что после обеда встретила двух женщин, которые запугали ее страшными последствиями «порчи». Чтобы избавиться от «магического влияния», женщина вынесла из дома все сбережения – почти 100 тыс грн, а еще паспорт и ключи от квартиры.

В этот же день, дочь 77-летней местной жительницы позвонила в полицию и сообщила, что в квартиру ее матери пришла неизвестная женщина и сказала, что пенсионерка должна отдать ей 13 тыс грн за постельное белье, которое якобы заказала заявительница. Доверчивая женщина передала указанную сумму и получила 3 ​​комплекта белья, только позже выяснилось, что дочь ничего не заказывала, а мошенница ввела ее в заблуждение.

По обоим фактам начаты уголовные производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество».