В ряде городов ОРЛО восстановлена работа мобильной связи украинского оператора Vodafone

Мобильная связь украинского оператора Vodafone снова доступна в отдельных районах Луганской области после нескольких дней отсутствия.

Об этом «Новостям Донбасса» сообщила пресс-секретарь «Vodafone Украина» Виктория Павловская.

«Связи не было из-за отсутствия электропитания. На данный момент работа базовых станций восстановлена», — сообщила она.

16 февраля стало известно, что из-за аварии в девяти населенных пунктах и прилегающих к ним районах неподконтрольной Украине части Луганской области не работает связь Vodafone.