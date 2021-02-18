Решил прикупить биткоины? Нардепа поймали за интересным занятием в Раде, эксклюзивные фото

Народный депутат от группы “Довіра” Сергей Шахов на заседании Верховной Рады в четверг, 18 февраля, изучал сайт с информацией о курсе биткоина.

Фотографии депутата в зале заседания ВР сделал фотокорреспондент “источника” Александр Гончаров.

Как видно на снимках, Шахов внимательно изучает информацию о биткоинах на своем смартфоне.

Как сообщал “источник”, другой народный депутат, член группы “Воля народа” в Раде Игорь Молоток 18 февраля засветил в стенах парламента очень дорогие наручные часы.

А вот лидер политической силы “Батькивщина” Юлия Тимошенко на заседание Верховной Рады 18 февраля пришла в новом экстравагантном наряде – в белом пиджаке от итальянского дизайнера Роберто Кавалли. Дополнила образ политик сапогами на высоких каблуках.