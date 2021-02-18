Вакцинация от коронавируса в Украине: когда стартует и все, что нужно знать

В Украине вакцинация от коронавируса должна была стартовать 15 февраля, но бюрократические процедуры задержали поставки.

“источник” рассказывает, что известно о предстоящей вакцинации.

Почему отложили вакцинацию

Поставки вакцины задержались из-за бюрократических процедур. Вместе с тем, по словам главы МОЗ Максима Степанова, на этой неделе в Украину должны привезти 500 тысяч доз англо-шведской вакцины от компании AstraZeneca. Он добавил, что вакцинация точно должна начаться в феврале.

“По поводу конкретной даты могу сказать: приезжает вакцина, и на следующий день мы начинаем… Первое, чем мы начнем вакцинироваться – это именно вакцина AstraZeneca, которая производится Serum Institute в Индии. Мы действительно получили все документы на регистрацию вакцин – Pfizer, AstraZeneca и Sinovac“, – сказал он.

Кого вакцинируют первыми

Максим Степанов подчеркнул, что вакцинацию от коронавируса на первом этапе смогут пройти не только медики, но и пожилые люди, которые пребывают в специализированных учреждениях, интернатах, домах престарелых.

На втором этапе предусмотрена вакцинация около 2,5 млн граждан. Прививки сделают украинцам, которым более 80 лет, их 1 млн 16 тысяч.

“Исходя из графика поставок, мы точно знаем, что второй этап сможем начать уже в марте. Следующий шаг – 75+, 65-75, и в том числе граждане от 18 до 59, имеющие тяжелые сопутствующие заболевания“, – отметил Степанов.

Глава МОЗ отметил, что предстоящая вакцинация – самая масштабная из когда-либо проводившихся в Украине. Вакцинированы будут как минимум 60% граждан страны.

Как записаться на вакцинацию от коронавируса

В Украине после 1 марта можно будет записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19. Внести свое имя в списки смогут не только украинцы из групп риска, но и все желающие старше 18 лет.

Гражданам из групп риска будут сразу назначать место и время прививки, остальных занесут в список ожидания. Если в группах риска будет много отказов, очередь может подойти быстрее.

Записаться на вакцинацию можно будет тремя способами: на специальном сайте, который вскоре запустит Минздрав; у своего семейного врача; через горячую линию Минздрава. Также изучается возможность записи через приложение “Дия”.

Вакцинация беременных, аллергиков и переболевших Covid-19

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) предоставила рекомендации по вакцинации тех, кто уже переболел COVID-19, тех у кого COVID-19 протекает в острой форме, а также беременных и кормящих матерей.

Так, тем, у кого COVID-19 протекает остро, и кто не получал ни одной дозы вакцины, лучше отсрочить введение первой дозы вакцины на 6 месяцев. Если же инфекция развилась после получения первой дозы вакцины — вторую стоит получать также только через полгода.

Тем, кто уже переболел COVID-19 (после введения первой дозы вакцины или просто вследствие инфицирования), по желанию могут ввести вакцину раньше, чем через 6 месяцев — но при условии, что вакцин будет достаточно для приоритетных групп.

Беременным женщинам рекомендуют отложить вакцинацию до окончания беременности, даже если беременность наступила после введения первой дозы вакцины. Кормящие матери могут быть вакцинированы на общих основаниях.

Кроме того, в случае тяжелой аллергической реакции на полиэтиленгликоль или подобную молекулу делать прививки вакцинами, в состав которых входит это вещество, нельзя. Медики при определении противопоказаний к прививке должны учитывать этот фактор.

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