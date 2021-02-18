Шансов нет: в Госпотребслужбе рассказали, в какую зону карантина попадет Киев

С 24 февраля Украина вернется к адаптивному карантину, который предусматривает разделение регионов на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации. У Киева нет шансов попасть в “зеленую” зону.

Об этом заявил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, пишет “РБК-Украина”.

Более того, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице может ухудшиться, когда будут распространяться новые штаммы COVID-19.

“Шансов нет, потому что (в Киеве, – “источник”) большое количество организованных коллективов, миграция населения и возбудители, которые фиксируются в разных странах, кроме Украины. Распространение британского и южноафриканского штамма не будет способствовать ситуации“, – отметил он.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 17 февраля, зафиксировано 6 237 новых случаев коронавируса. 163 пациента умерли от осложнений коронавирусной инфекции.