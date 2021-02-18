Доброта спасет мир: жители Старобельщины приютили раненого лебедя

Накануне житель с. Проезжее Старобельского района Евгений Шевченко спас от лисицы лебедя. Об этом случае он рассказал в социальной сети и попросил у людей совет, как помочь птице. Этот пост вызвал большой отклик у местных жителей, сообщают “Старобельские новости”.

В результате Евгению Шевченко позвонили немало людей, которые помогли советами, и дали немного денег на лекарства для птицы, а вскоре нашелся и человек, который взялся в дальнейшем ухаживать за птицей.



Так, лебедь с 13 до 16 февраля проживал и лечился у своего спасителя – Евгения Шевченко, жителя с. Проезжее. А уже во вторник, 16 февраля, птица нашел дом у Виталия Кушпиты, жителя села Половинкино, который отныне ухаживает за лебедем.

“Я буду заниматься лечением птицы до полного выздоровления, – рассказывает Виталий. – А весной отпущу ее на пруд в Половинкино”.