Украину в марте накроет снег, тепла придется ждать долго: синоптик дал детальный прогноз

Весна в Украине в этом году будет поздней и затяжной, а практически весь март периодически будет идти снег.

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань, пишет “Сегодня”.

“В марте – 1, 2, 3 числа еще пройдет снег. А вот 7-8 я поставил снег с дождем. Потому что по некоторым территориям снег, а по некоторым дождь. Это подход циклона“, – прогнозирует он.

По расчетам народного синоптика, снег будет идти весь март, до начала апреля.

Горбань добавил, что настоящее весеннее тепло установится в Украине только к середине мая. До Пасхи (2 мая), в стране будут наблюдаться “температурные качели”.

А пока Украина скована морозами. Однако, уже в последних числах февраля они отступят.

Как сообщал “источник”, уже 24 февраля на большей части Украины столбики термометров поднимутся до +1…+5 градусов, в южных и западных областях предвидится +7…+10 градусов, в Одессе и области – до 12 градусов тепла. Теплее всего будет в Черновцах, где воздух днем прогреется до + 13 градусов.