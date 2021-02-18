Становится похоже на небольшую лужу: в сети обеспокоены состоянием водохранилища в ОРЛО. ВИДЕО

Исаковское водохранилище, расположенное на реке Белая в Перевальском районе (временно неподконтрольная территория Луганщины), стремительно мелеет.

В сети обеспокоены состоянием крупнейшего водоема. “Исаковское водохранилище теперь – небольшая лужа”. – пишет источник в телеграм-канале “Четкий Луганск”, опубликовав показательное видео.

Водохранилище было сооружено в 1933 году. Согласно данным открытых источников, в годы Второй мировой войны плотина была разрушена и отстроена только в 1954 году. Долгое время водоем использовался для водоснабжения, рыболовства. С 1960 годов здесь начала формироваться рекреационная зона с дачными домиками и базами отдыха.

Уровень воды в водохранилище начал стремительно падать в 2020 году. Местные жители считают, что это связано с закрытием шахт незаконными вооруженными формированиями так называемой “ЛНР”.