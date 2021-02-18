СМИ рассказали, кто из депутатов-мажоритарщиков от Луганской области лучше выполняет обещания

В Луганской области шесть мажоритарщиков, самый ответственный из них – Сергей Шахов из «Довіри», он выполнил 29% обещаний.

Об этом сообщает «Слово и дело».

По данным наших аналитиков, у Шахова 56 обещаний: выполнил – 16 (29%), провалил – 16, в процессе реализации – 24.

В парламенте IX созыва Шахов выполнил обещания голосовать за назначение Александра Ткаченко министром, голосовать за законопроекты по решению конституционного кризиса, голосовать за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. В то же время он, несмотря на обещание, не вошел в состав ВСК по расследованию пожаров в Луганской области.

16% обещаний выполнил Алексей Кузнецов из «Слуги народа». У него 32 обязательства: выполнил – 5 (16%), ни одного невыполненного нет, в процессе реализации – 27. Он, в частности, выполнил обещание упростить процедуру импичмента президента.

Внефракционная Виктория Гриб дала 32 обещания: выполнила – 2 (6%), проваленных нет, 30 – в процессе выполнения. Как и обещала, депутат поддержала банковский законопроект и опубликовала отчет о годе работы.

Остальные мажоритарщики Луганской области не выполнили ни одного обещания. У Александра Сухова из группы «Довіра» все 24 обещания в процессе выполнения. У его коллеги по фракции Сергея Вельможного 28 обещаний, одно он провалил, остальные – в процессе.

У Александра Лукашева из «Оппозиционной платформы» 21 обещание: 2 – провалил, 19 – в процессе выполнения.