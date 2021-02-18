В этом году в Марковке хотят обновить сквер “Сказка”. ФОТО

В этом году уже объявлен старт подачи проектов в бюджет участия в Марковской громаде. Как было определено в поселке планируется реализация только одного масштабного проекта – обновление сквера “Сказка”.

Об этом сообщает пресс-служба Марковской ОТГ.

На место реализации будущего проекта собралась инициативная группа местных жителей, которые совместно со специалистами отдела экономического развития, инвестиций и информационно-коммуникационных техноллогий и ЖКХ Марковской поселкового совета внесли свои предложения и свое видение реализации проекта обновления детского парка.

Во время встречи каждый из инициаторов проекта мог высказать свое мнение относительно дальнейших позитивных изменений, посоветоваться со специалистами поселкового совета, которые охотно предоставили практические рекомендации и привели в пример прошлогодние плюсы и минусы бюджета участия, обратили внимание на обязательные составляющие.