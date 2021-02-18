Кравчук пояснил, будет ли Украина продолжать переговоры в минской ТКГ

Вчера, 17 февраля, глава украинской ТКГ Леонид Кравчук прояснил, будет ли Украина продолжать переговоры в минской переговорной группе и для чего это может понадобиться. Он отметил, что в рамках последних переговоров Россия снова уходила от основной повестки и переводила разговор в пропагандистское русло.

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на пресс-службу делегации.

Подчеркивается, что представитель РФ Борис Грызлов отказался отвечать на все вопросы Кравчука относительно требований, которые выдвинула Украина. П

о словам Кравчука, Украина готова и далее продолжать диалог и переговоры в ТКГ, но только в случае того, если от этого будет практический смысл.

Украинская сторона требует открыть все возможные КПВВ, а также допустить сотрудников МАГАТЭ в Луганск и Донецк.