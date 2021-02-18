Адаптивный карантин в Украине с 24 февраля: все, что нужно знать об ограничениях

С 24 февраля Украина вернется к адаптивному карантину, который предусматривает разделение регионов на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
Об этом решении Кабинета министров Украины сообщает “Урядовий портал”.
Страну в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции поделят на четыре зоны – “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
Зеленая зона
Этот уровень карантина предусматривает смягчение или частичную отмену ограничений. Он может быть введен по всей Украине, если уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по меньшей мере в 13 областях не будет превышать 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области, а коэффициент выявленных случаев COVID-19 не будет превышать 5% от числа тестирований.
Желтая зона
Этот уровень автоматически вводится по всей стране. Остаются в силе действующие карантинные ограничения, однако с рядом смягчений:
- массовые мероприятия будут разрешены, если на одного человека приходится 4 кв. м площади, либо с 50% заполненностью зала
- разрешение посещения учебных заведений группами более 20 человек
- заведения питания смогут работать до 24:00 (сейчас до 23:00)
- разрешение посещения зрителями матчей командных видов спорта, при этом заполненность мест может быть до 50%
Оранжевая зона
Этот уровень карантина является переходным к “красной” зоне. Он не предполагает усиления ограничений, но “сигнализирует о потенциальной опасности — приближении к “красному” уровню”.
Уровень могут вводить, если в регионе в течение недели есть превышение по одному из следующих показателей:
- загруженность коек с кислородом в регионе превышает 65%
- более 60 госпитализаций с COVID-19 или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение 7 дней
- возрастание числа госпитализаций в регионе на 50% за неделю
- менее 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за 7 дней на 100 тысяч населения
- коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных превышает 20%.
При этом местные власти региона, попавшего в “оранжевую” зону наделены полномочиями вводить дополнительные ограничения.
Красная зона
“Красный” уровень будут вводить, если в течение трех дней подряд будет превышение хотя бы двух показателей. Решение о его введении будет принимать общенациональная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. В течение 48 часов после решения комиссии на местах должны будут ввести ограничения этого уровня.
Ограничения “красной” зоны – самые жесткие, такие как действовали в стране во время локдауна в январе.
Будет запрещена работа:
- заведений питания
- развлекательных заведений
- ТРЦ
- кинотеатров, театров
- учреждений образования (кроме детских садов и первых классов в школах)
- спортзалов
- рынков
Работа банков, аптек, заправок, продовольственных и ветеринарных магазинов будет разрешена.
Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 17 февраля, зафиксировано 6 237 новых случаев коронавируса.