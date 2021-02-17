Нардеп Скороход удивила необычной прической в Раде: эксклюзивные фото

Народный депутат из группы “Партия “За будущее” Анна Скороход, которая не раз привлекала внимание своим внешним видом, снова пришла на заседание парламента с интересной прической.

Соответствующие фото в Раде сделал фотокорреспондент “источника”.

Так, нардеп повторила успех недавнего образа и заплела свои светлые волосы в четыре свободные косы, начинавшиеся ото лба. Но если в прошлый раз косы Анны создавали нечто вроде веночка и объединялись в одну, то в этот раз прическу нардепа завершали две длинные косы.

Стоит заметить, что прическа придавала Скороход романтический вид и гармонично подходила к ее костюму. А внимание парламентских журналистов прическе нардепа немало ее порадовало – Скороход восторженно рассматривала свои фото, опубликованные в сети, и показывала их коллегам по Раде.

Как сообщал “источник”, лидер политической силы “Батькивщина” Юлия Тимошенко пришла на заседание Верховной Рады 17 февраля в довольно экстравагантном наряде. Народный депутат одела на заседание яркую юбку и ботинки на высоких каблуках. Также традиционно Тимошенко особое внимание уделила своей прическе.

Ранее народный депутат от партии “Слуга народа” Оксана Дмитриева похвасталась в Верховной Раде стильным нарядом. Она пришла в парламент в экстравагантном и ярком розовом костюме – в пиджаке и брюках. На ней также были белые высокие сапоги на шпильке, белая рубашка и черная маска.