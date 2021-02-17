Нардеп пришел в Раду с часами за 46 тыс. грн: эксклюзивное фото

Народный депутат из фракции партии “Слуга народа” Артем Черноморов засветил в Верховной Раде дорогие часы стоимостью около 46 тысяч гривен.

Соответствующие фото в Раде сделал фотокорреспондент “источника”.

Так, в среду, 17 февраля, во время заседания в руке “слуги” заметили швейцарские часы Oris. Их стоимость составляет 1480 швейцарских франков, что в эквиваленте соответствует 46 тысячам гривен.

Как сообщал “источник”, лидер политической силы “Батькивщина” Юлия Тимошенко пришла на заседание Верховной Рады 17 февраля в довольно экстравагантном наряде. Народный депутат одела на заседание яркую юбку и ботинки на высоких каблуках. Также традиционно Тимошенко особое внимание уделила своей прическе.

К слову, 17 февраля, народный депутат от партии “Слуга народа” Ольга Савченко похвасталась в Верховной Раде дорогой сумкой бренда Alexander McQueen, стоимость которой составляет от 2690 до 2152 долларов.