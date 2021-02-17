“Москва обладает поразительной способностью становиться глухой и слепой”: Гармаш рассказал, как Украина поставила РФ в тупик на переговорах ТКГ

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш рассказал о прошедшем заседании и новом конфликте с Россией по поводу двух принципиальных вопросов, передает Диалог.UA.

На своей странице в социальной сети Facebook он отметил, что представители Москвы и Киева начали спорить о том, кого именно считать сторонами конфликта на Донбассе.

“Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам Минской ТКГ как никогда часто поднимался вопрос о сторонах военного конфликта на Донбассе. Да, да – на 7-м году войны он… Представители России утверждали, что это Украина и “Донбасс” (что они понимают под этим понятием, неясно. Наверное, часть Донецкого угольного бассейна в Ростовской области РФ). Также с той стороны звучал вариант – “народ Донбасса” (тоже непонятно, что не поделили с Украиной жители Покровска, Доброполья, Краматорска, Мариуполя… плюс полтора миллиона вынужденных переселенцев)”, – пишет он.

Гармаш подчеркнул, украинская сторона четко указала россиянам, что на Донбассе есть только две стороны конфликта: это Россия и Украина. При этом попытки россиян сделать сторонами конфликта Украину и “ЛДНР” были заблокированы.

“Мы четко указали, что конфликтуют Россия и Украина, и попросили не делать таких провокаций, потому что они отвлекают участников консультаций от обсуждения Плана действий, предложенного Украиной. Понятно же, что мы не можем просто молчать, когда делаются такие абсурдные и по форме, и по содержанию заявления. В общем, к согласию в определении сторон конфликта участники переговоров еще не пришли. Но тот факт, что этот вопрос стал вызывать так много внимания, дает надежду, как в том анекдоте: “Неправильно, Марья Ивановна, но ход ваших мыслей мне нравится”, – пишет Гармаш.

Вторым вопросом, где Россия оказалась в тупике, стало определение территории, которую россияне понимают под понятием “ОРДЛО”.

“Кстати, о терминах. Мы по прежнему пытаемся выяснить у представителей России, какую же территорию они понимают под понятием “ОРДЛО”. Потому что та, которая, по факту, была захвачена российскими НВФ, на 1400 км больше, чем зафиксированная в Минских соглашениях, и на какую тогда территорию распространяются Минские договоренности, остается неясным. Этот вопрос не менее основополагающий, чем определение сторон конфликта. Но и здесь мы не получаем четкого ответа, хоть он и записан в Минских соглашениях. Москва обладает поразительной способностью становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать, особенно, если речь о подписанных ею же договоренностях… А потом кто-то удивляется, почему переговоры не дают результата. Переговоры кого с кем и о чем?” – отметил он.