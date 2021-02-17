В Луганской области трое человек повторно заболели COVID-19

Трое жителей Луганщины повторно заразились коронавируса этой зимой.

Об этом Укринформу сообщил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Жданов.

«Всего повторное заболевание COVID-19 обнаружены у трех человек 47, 57 и 61 года. Самая большая разница между первым и вторым вариантами составляет полгода. О причинах этого однозначно сказать трудно. Возможно, это – новый штамм вируса, но, скорее всего, у пациентов по какой-то причине снижен иммунитет. Например, человек лечится от онкологического заболевания с помощью химиотерапии, а в таких случаях иммунитет всегда ослабляется », – сказал Жданов.

Он подчеркнул, что все трое заболели в зимние месяцы. Первому диагностировали коронавирусную инфекцию в конце декабря прошлого года, последнему – 5 февраля. Холодное время года тоже могло этому способствовать.

По словам медика, окончательные выводы делать рано. Пробы анализов пока доставлены в Киев, где будут проведены дополнительные необходимые исследования.

Что касается вакцинации от COVID-19, Жданов подтвердил, что первый ее этап должен начаться в ближайшие дни. Пройти ее рекомендуется всем, независимо от того, переболел человек или ему удалось избежать заражения.