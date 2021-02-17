В ряде городов ОРЛО из-за аварии не работает мобильная связь украинского оператора Vodafone

В некоторых населённых пунктах на временно неподконтрольной территории Луганской области не работает связь мобильного оператора Vodafone.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

В связи с аварией на линии электропитания узловой станции подвижной связи украинского оператора ЧАО «ВФ Украина» остановлено предоставление услуг связи в населённых пунктах и прилегающих к ним районах: г. Хрустальный (бывш.Красный Луч – ред.ЛР), г. Алчевск, г. Кадиевка (бывш. Стаханов -ред. ЛР), г. Первомайск, г. Голубовка (бывш. Кировск – ред. ЛР) , г. Брянка, г. Перевальск, г. Кипучее (бывш. Артемовск – ред. ЛР), п. Юбилейный.

Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ.