Украину снова начнет засыпать снегом, ударит мороз до минус 25: детальный прогноз

В среду, 17 февраля, в некоторые области Украины снова придут морозы, также ожидаются снегопады.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

Атмосферный фронт северной циклоничности Yukon накроет западные регионы. Днем он может прийти с осадками в Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

На остальной территории будет царить антициклон Helida. Потому там существенных осадков не ожидается.

Ветер будет преобладать юго-западный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха ночью составит -12…-18 градусов, местами -20…-25 градусов, днем -7…-14 градусов. А в южной части, на юго-востоке и на западе Украины днем будет теплее – 1-5 градусов ниже нуля.

В Киеве 17 февраля может быть небольшой снег. Синоптик предупредила о гололедице на дорогах. Ночью ожидается –12…-14 градусов. Днем будет 7-9 градусов мороза.

Как сообщал “источник”, Соединенные Штаты Америки страдают от непогоды. Рекордно низкие температуры и небывалые снегопады бушуют даже на юге страны.