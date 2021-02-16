На Луганщине полицейским офицерам громады передали служебные авто

Сегодня, 16 февраля, после совещания с председателями объединенных территориальных громад, на площади возле Главного управления Национальной полиции в Луганской области состоялось торжественное вручение десяти служебных автомобилей «Renault Duster» полицейским офицерам ОТГ.

Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.

“Я очень надеюсь, что вы будете обеспечивать безопасную составляющую на территории ваших громад”, – вручая ключи от служебных автомобилей, отметил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

“Те преференции и автономия, которые мы вам предоставляем, то есть большая ваша ответственность перед вашими громадами. От вашей работы, от вашей преданности, от того, как у вас будет болеть душа за вашу работу и за людей, зависит и отношение в целом граждан к большому коллективу полиции Луганщины, – приветствуя полицейских офицеров громады с получением служебного автотранспорта и желая им успехов в работе, отметил начальник ГУНП Олег Григоров.