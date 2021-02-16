“Кормят обещаниями”: на заводе в ОРЛО рабочие отказались отгружать продукцию

Вчера, 15 февраля, работники Стахановского завода ферросплавов (временно неподконтрольная территория Луганщины, – ред.) отказались отгружать продукцию и выгружать сырьё.

Об этом сообщает источник “Тайны Луганской Республики” в телеграм.

“На прошлой неделе уже была подобная попытка, но рабочие повелись на очередные обещания руководства предприятия, которое уверяло, что в субботу перед работниками погасят задолженность по зарплате за октябрь. Но в итоге как обычно дали только 17%”, – сказано в сообщении.

На этот раз сотрудники завода на обещания руководства не стали обращать внимание и отказались работать.

“Одну машину продукции погрузили бригада желающих поработать с Харцызского трубного завода (которых некоторые рабочие называют “штрейкбрехеры из Харцызска”). Они приезжают в командировку на несколько недель, залатывать дыры из-за нехватки персонала”, – отметил источник.