На Луганщине проверили заведения, которые предоставляют услуги лицам пожилого возраста и лицам с инвалидностью

15 февраля под председательством Министра развития громад и территорий Алексея Чернышева состоялось заключительное заседание Правительственной комиссии по расследованию причин возникновения пожара, произошедшего 21 января 2021 в Харькове. В режиме онлайн к мероприятию присоединился председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По словам Алексея Черныша, харьковская трагедия не является исключением, такая ситуация могла и может возникнуть в любой области, поэтому нужно изучить все причины и следствия.

На заседании подвели итоги и обсудили результаты выполнения поручений, а именно проведенных проверок в областях по выявлению незарегистрированных субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги лицам пожилого возраста, лицам с инвалидностью и принятых мерах. По этому направлению все администрации работали соответствующим образом.

В Луганской области были созданы совместные комиссии, которые провели работу по выявлению заведений для пожилых людей, которых нет в Реестре, установлению законности создания частных домов престарелых, других слоев населения и проверки условий проживания и пребывания пожилых людей в этих заведениях.

«Да, в Луганской области есть проблемные, но не критичные заведения. Также есть заведения, у которых есть нарушение правил пожарной безопасности. Сейчас приняты все необходимые меры, продолжается работа над устранением нарушений. Соответствующие проверки будут проводиться представителями контролирующих органов и дальше. Этот вопрос держу на личном контроле », – отметил Сергей Гайдай.

По информации Департамента соцзащиты населения облгосадминистрации по состоянию на 15 февраля в области насчитывается 13 объектов, в которых проживает всего 151 человек, из них 119 человек пожилого возраста.

Отметим, до 18 февраля Минрегион подготовит отчет, в котором будут представлены итоги расследования, результаты проверок и предложения по совершенствованию рынка социальных услуг.