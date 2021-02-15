В США нашли сразу семь опасных мутаций коронавируса: что известно

В США обнаружили семь мутаций коронавируса, которые могут быть опаснее распространенного штамма COVID-19.

Ученые объяснили мутацию коронавируса: причина в одном из способов лечения

Об этом сообщает портал Medrxiv.

В исследовании говорится, что все новые семь вариантов вируса были обнаружены у пациентов. Считается, что они появились внутри страны. Предполагают, что они могут распространятся быстрее.

Пока точной информации, насколько заразны новые штаммы и где они распространены, нет.

Отмечают, что в США за все время пандемии зафиксировано более 28 млн случаев заболевания. Также 497 тысяч – летальные.

Как сообщал “источник”, человек, которого привили вакциной от предыдущего штамма коронавируса, не заразится другим, уже известным, штаммом.