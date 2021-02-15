Зеленский почтил память украинцев, погибших во время войны в Афганистане: фото

В понедельник, 15 февраля, в Украине отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств, у Мемориального комплекса украинцам, погибшим в Афганистане, установлена корзина цветов от президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что День чествования участников боевых действий на территории других государств был установлен указом президента Украины от 11 февраля 2004 года № 180 и приурочен к завершению вывода войск бывшего СССР с территории Афганистана 15 февраля 1989 года.

Напомним, более 160 тысяч украинских военных выполняли служебные обязанности на территории Афганистана. 3 тысячи из них погибли.

Как сообщал “источник”, 13 февраля Владимир Зеленский обратился к СНБО и попросил собрать внеочередное заседание совета. В планах президента – обсудить жесткие решения по защите нацбезопасности страны. Оно состоится 19 февраля.