На Луганщине подростки повредили памятник Героям-добровольцам

В полицию Лисичанска 13 февраля в 22.40 поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник Героям-добровольцам, который расположен на перекрестке ул. Красная и Октябрьская.

Об этом сообщили в ГУНП в Луганской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 297 УК Украины.

Позднее в полиции сообщили, что вандалы задержаны.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках открытого уголовного производства по статье 297 УК Украины, под процессуальным руководством прокуратуры, сотрудники полиции вместе с работниками СБУ установили личности правонарушителей и их местонахождения. Ими оказались 14-летний и 19-летний жители г. Лисичанск.

Сейчас следователи проводят с парнями неотложные следственные действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив совершения преступления.