Процесс затягивается: в Минздраве объяснили, почему вакцинация от COVID-19 не начнется 15 февраля

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что вакцинация от Covid-19 в Украине начнется в понедельник, 15 февраля, однако она откладывается, так как первая партия вакцины от COVID-19 еще не поступила.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что первая партия вакцин должна поступить в Украину на следующей неделе, пишет “НВ”.

Если это произойдет, то первую прививку смогут сделать в течение суток с момента поступления препаратов.

Ляшко уточнил, что речь идет о вакцинах от COVID-19, которые были закуплены за бюджетные средства. Это вакцина от компании AstraZeneca, которая должна поступить в Украину из Индии. Ожидается, что в феврале наша страна получит первую партию вакцин в количестве от 500 тыс. до 1 млн доз. В целом Украина получила подтверждение на поставки 12 млн доз вакцины производства компаний AstraZeneca и Novavax.

Вместе с тем точной информации о поставках вакцины Pfizer, пока нет. По словам Ляшко, причина этого в сложностях бюрократического характера. Он добавил, что Украина – одна из 17 стран, куда вакцину от коронавируса поставляет механизм COVAX. При этом, по состоянию на 15 февраля вакцина Pfizer еще не поступила ни в одну из этих стран.

Прежде чем вакцина будет зарегистрирована в стране, должны быть подписаны соглашения — между COVAX и Pfizer и между Pfizer и Украиной. Соответствующие документы должны поступить в нашу страну уже 15 февраля. Только после этого вакцину официально зарегистрируют в Украине и смогут быть запущены ее поставки. Это может занять несколько дней.

Как сообщал “источник”, министерство здравоохранения Украины одобрило рекомендации экспертов по поводу особенностей вакцинации от коронавируса некоторых категорий людей – беременных, аллергиков и других.