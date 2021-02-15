В зоне ООС в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военных

За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, у Новоалександровки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ.

Недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.



С начала текущих суток, 15 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.