В сети опубликовали фото с места подрыва одного из главарей НВФ «ДНР»

Утром 15 февраля в неподконтрольной Украине Горловке под машиной, в которой находился так называемый «командир батальона народной милиции ДНР» Сергей Попов сработало самодельное взрывное устройство.

Об этом сегодня сообщили в «управлении народной милиции», передает ДонПресс

В так называемом «ведомстве» отметили:

«Около 8:00 в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир 1-го батальона. Можно сказать, что это теракт».

Как стало известно, пострадавший получил осколочные ранения.

Также опубликованы фото с места подрыва: