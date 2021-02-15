Погибли на месте: появились фото подорвавшихся на Донбассе бойцов ВСУ

Стали известны имена троих бойцов ВСУ, которые погибли на Донбассе 14 февраля, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Их имена и фото опубликованы в Telegram-канале “Черговий ООС”.

14 февраля на Донбассе погибли:

Капитан Александр Войтенко, 30.11.1974 г.р., уроженец Полтавы

Солдат Вячеслав Алексеенко, 17.04.1987 г.р., уроженец города Кременчуг

Старший солдат Дмитрий Мироненко, 31.03.1994 г.р., уроженец Харькова.

Напомним, трагический инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское. Воины погибли при перемещении на позиции.

Как сообщал “источник”, ранее на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ мехбригады из Одессы Назарий Полищук и Алексей Подвезенный.

Добавим, что накануне в Полтаве провели в последний путь Александра Глушко, который погиб от пули снайпера 11 февраля вблизи Зайцевогона Донбассе в районе проведения ООС.