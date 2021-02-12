Вакцинация от Covid-19 в Украине: что надо знать аллергикам, беременным и многим другим

Министерство здравоохранения одобрило рекомендации экспертов по поводу особенностей вакцинации от коронавируса некоторых категорий людей.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В частности, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) предоставила рекомендации по вакцинации тех, кто уже переболел COVID-19, тех у кого COVID-19 протекает в острой форме, а также беременных и кормящих матерей.

Так, тем, у кого COVID-19 протекает остро, и кто не получал ни одной дозы вакцины, лучше отсрочить введение первой дозы вакцины на 6 месяцев.

Если же инфекция развилась после получения первой дозы вакцины — вторую стоит получать также только через полгода.

Тем, кто уже переболел COVID-19 (после введения первой дозы вакцины или просто вследствие инфицирования), по желанию могут ввести вакцину раньше, чем через 6 месяцев — но при условии, что вакцин будет достаточно для приоритетных групп.

Людям, ранее получавшим терапию антителами от COVID-19 или плазму реконвалесцентов, эксперты также рекомендуют отложить прививку хотя бы на полгода.

Беременным женщинам рекомендуют отложить вакцинацию до окончания беременности, даже если беременность наступила после введения первой дозы вакцины. Однако рутинное проведение теста на беременность перед вакцинацией против COVID-19 не рекомендуется.

Кормящие матери могут быть вакцинированы на общих основаниях.

Кроме того, в случае тяжелой аллергической реакции на полиэтиленгликоль или подобную молекулу делать прививки вакцинами, в состав которых входит это вещество, нельзя. Медики при определении противопоказаний к прививке должны учитывать этот фактор.

Отмечается, что эти рекомендации необходимо считать временными. Они могут быть изменены в случае поступления обновленных данных.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что первая поставка вакцины от коронавируса в Украину должна произойти 15 февраля. После этого сразу начнется вакцинация.