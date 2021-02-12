В США назвали две проблемы, мешающие вступлению Украины в НАТО

До тех пор, пока будет существовать проблема оккупации Крыма Россией и война на Донбассе, Украина не будет иметь возможности вступить в НАТО.

Такое мнение в интервью “источнику” высказал Дейн Уотерс – известный американский политтехнолог-республиканец и писатель.

Он отметил, что по его мнению, война на Донбассе будет продолжаться и это влияет на шансы Украины на вступление в НАТО.

“Слушайте, подумайте о концепции Альянса. Роль НАТО – защищать стран-членов. Если Украина становится членом НАТО, и в Украине – война, то это означает, что Альянс должен вмешаться в конфликт. Отмечу, что я не эксперт в этой сфере, но по моему мнению, сколько продлится конфликт на Донбассе и сколько будет существовать проблема Крыма, столько Украина не будет иметь возможностей стать частью НАТО“, – сказал Уотерс.

Политтехнолог добавил, что очевидно, что президент Украины Владимир Зеленский хорошо проинформирован по этому вопросу.

“И он начал продвигать тему вступления Украины в НАТО, потому что знает, что так получит мощную военную поддержку в борьбе с Россией на Донбассе“, – пояснил Уотерс.

Детальнее читайте в материале “источника”: Если бы Байден позвонил Украине сразу, это бы вам навредило – Дейн Уотерс.