Где в Украине из-за снегопадов закрыты дороги и затруднено движение: список

Мощные снегопады уже несколько дней усложняют жизнь украинцам. С вечера 11 февраля из-за снежных заносов и гололеда введены запреты или ограничения для движения грузовиков в западных, северных и центральных областях.
В “Укравтодоре” пояснили, что это сделано с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники, пишет “ТСН”.
Киев:
на въезд в Киев (в пределах Киевской области)
- М-01 Киев-Чернигов,
- М-03 Киев-Харьков,
- М-05 Киев-Одесса,
- М-06 Киев-Чоп,
- М-07 Киев-Ковель,
- Н-01 Киев-Знаменка,
- Н-08 Борисполь-Мариуполь.
Черкасская область:
- М-05 Киев-Одесса,
- Р-01 Киев-Знаменка
- Н-08 Борисполь-Запорожье (через г. Кременчуг) — г. Мариуполь.
Черниговская область:
- М-01 Киев-Чернигов,
- Н-07 Сумы-Юнаковка.
Волынская область:
- Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь),
- Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка),
- Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка),
- Т-03-03 Луцк-Дубно.
Винницкая область:
- М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок Махновка-Калиновка и Жмеринка-Могилев-Подольский),
- М-12 Стрый-Тернополь-Знаменка (участок Немиров-Гайсин).
Как сообщал “источник”, на Украину снова надвигаются сильные морозы и метели. В течение следующей недели на севере страны температура воздуха опустится до 30 градусов ниже нуля. Теплее будет лишь в Одесской области и на Закарпатье. Кроме низких температур в Украине ожидают снегопады, метели и порывистый ветер.