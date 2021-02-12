Где в Украине из-за снегопадов закрыты дороги и затруднено движение: список

Мощные снегопады уже несколько дней усложняют жизнь украинцам. С вечера 11 февраля из-за снежных заносов и гололеда введены запреты или ограничения для движения грузовиков в западных, северных и центральных областях.

В “Укравтодоре” пояснили, что это сделано с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники, пишет “ТСН”.

Киев:

на въезд в Киев (в пределах Киевской области)

М-01 Киев-Чернигов,

М-03 Киев-Харьков,

М-05 Киев-Одесса,

М-06 Киев-Чоп,

М-07 Киев-Ковель,

Н-01 Киев-Знаменка,

Н-08 Борисполь-Мариуполь.

Черкасская область:

М-05 Киев-Одесса,

Р-01 Киев-Знаменка

Н-08 Борисполь-Запорожье (через г. Кременчуг) — г. Мариуполь.

Черниговская область:

М-01 Киев-Чернигов,

Н-07 Сумы-Юнаковка.

Волынская область:

Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь),

Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка),

Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка),

Т-03-03 Луцк-Дубно.

Винницкая область:

М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок Махновка-Калиновка и Жмеринка-Могилев-Подольский),

М-12 Стрый-Тернополь-Знаменка (участок Немиров-Гайсин).

Как сообщал “источник”, на Украину снова надвигаются сильные морозы и метели. В течение следующей недели на севере страны температура воздуха опустится до 30 градусов ниже нуля. Теплее будет лишь в Одесской области и на Закарпатье. Кроме низких температур в Украине ожидают снегопады, метели и порывистый ветер.