Где в Украине из-за снегопадов закрыты дороги и затруднено движение: список

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Мощные снегопады уже несколько дней усложняют жизнь украинцам. С вечера 11 февраля из-за снежных заносов и гололеда введены запреты или ограничения для движения грузовиков в западных, северных и центральных областях.

В “Укравтодоре” пояснили, что это сделано с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники, пишет “ТСН”.

Киев:

на въезд в Киев (в пределах Киевской области)

  • М-01 Киев-Чернигов,
  • М-03 Киев-Харьков,
  • М-05 Киев-Одесса,
  • М-06 Киев-Чоп,
  • М-07 Киев-Ковель,
  • Н-01 Киев-Знаменка,
  • Н-08 Борисполь-Мариуполь.

Черкасская область:

  • М-05 Киев-Одесса,
  • Р-01 Киев-Знаменка
  • Н-08 Борисполь-Запорожье (через г. Кременчуг) — г. Мариуполь.

Черниговская область:

  • М-01 Киев-Чернигов,
  • Н-07 Сумы-Юнаковка.

Волынская область:

  • Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь),
  • Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка),
  • Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка),
  • Т-03-03 Луцк-Дубно.

Винницкая область:

  • М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок Махновка-Калиновка и Жмеринка-Могилев-Подольский),
  • М-12 Стрый-Тернополь-Знаменка (участок Немиров-Гайсин).

Как сообщал “источник”, на Украину снова надвигаются сильные морозы и метели. В течение следующей недели на севере страны температура воздуха опустится до 30 градусов ниже нуля. Теплее будет лишь в Одесской области и на Закарпатье. Кроме низких температур в Украине ожидают снегопады, метели и порывистый ветер.