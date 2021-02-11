В США назвали переломный момент в отношениях Европы с Россией и сравнили их с американскими горками

На международные отношения Евросоюза с Россией влияет страх ЕС перед непредсказуемостью Владимира Путина, особенно за несколько месяцев до ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель, однако за попытками Евросоюза примириться с Россией всегда наступают периоды конфронтации.

Об этом рассказал в интервью “источнику” известный американский политтехнолог-республиканец, писатель Дейн Уотерс.

Он прокомментировал недавний визит Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, из-за которого его нещадно критикуют в ЕС. В Кремле тогда над ним пошутили, мол, “в США негров линчуют, поэтому вы не можете обвинять нас в жестокости к протестующим”, и вообще довольно плохо отнеслись к Боррелю.

“Есть большая разница между тем, какие отношения с Россией поддерживает ЕС и какие – США. Реальность в том, что Евросоюз географически ближе к России. Это влияет на то, как выстраиваются дипломатические отношения. Думаю, когда Ангела Меркель уйдет (в этом году заканчиваются сроки ее полномочий на посту канцлера Германии – “источник”), это нанесет сильный удар по отношениям ЕС и Россией, потому что она была тем человеком, который мог вести диалог с Владимиром Путиным “, – пояснил Уотерс дипломатический проигрыш ЕС России.

По его словам, для Европы сейчас очень напряженные и трудные времена, поэтому ЕС напуган Путиным и тем, что он способен сделать.

“Я думаю, они могли бы быть более решительными с Путиным, действовать более активно, чтобы заставить его чувствовать ответственность. Меня не радует то, что представитель ЕС посетил Москву, несмотря на события, происходящие с Алексеем Навальным. Но отношения ЕС и США с Россией напоминают “американские горки”: вверх-вниз, вверх-вниз. Попытки примириться с Россией можно понять, учитывая ситуацию с “ковидом” и экономическую неопределенность в Европе. Кроме того, пандемия вынесла наверх множество давних проблем, которые существуют между странами в ЕС “, – добавил Уотерс.

О том, рассчитывать ли Украине на помощь от новой власти США, читайте в материале “источника”: “Если бы Байден позвонил Украине сразу, это бы вам навредило – Дейн Уотерс”.