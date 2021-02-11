Еще пятеро жителей Луганщины попались на уловки аферистов

В течение суток пять жителей области стали жертвами мошенников, которые действовали по разным мошенническими схемами, и в целом перечислили злоумышленникам больше 30 000 грн. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Луганской области.

Так, двое граждан перечислили неизвестным лицам предоплату за покупку товаров на сайте «OLX». Житель г. Старобельск 1700 грн на карту банка Zurn Fcu (США) за покупку бетономешалки, а житель г. Рубежное перечислил на банковскую карту «Укргазбанк» 2500 грн за покупку мотоцикла. После перевода денег продавцы перестали выходить на связь.

В полицию г.Лисичанск поступило сообщение местной жительницы, которая пострадала от мошеннической схемы «Ваш родственник в беде». Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что знакомая заявительницы находится в больнице и ей необходимо перечислить деньги для лечения. Женщина с помощью терминала Ощадбанка перечислила 6900 грн на банковскую карту «Приватбанка», после чего узнала, что ее знакомая не болеет и деньги ей не нужны.

Псевдобанковский работник обманул жительницу Счастьенского района. Неизвестный, назвавшийся работником службы безопасности «ПриватБанк», позвонил женщине и сообщил, что ее карта заблокирована и убедил ее назвать код с смс-сообщения, после чего с личного счета заявителя были сняты деньги в сумме 490 грн.

В полицию Старобельска поступило заявление местного жителя о том, что ему на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась оператором мобильной связи и попросила назвать код, который придет заявителю в смс-сообщении. После того, как заявитель сообщил код, его sim-карта была заблокирована и с его банковской карты банка «ПУМБ» были снят деньги в сумме 20и500 грн.

Уважаемые граждане, полиция в очередной раз напоминает не перечисляйте средства неизвестным лицам!.

Если вы покупаете товары в сети интернет, обязательно пользуйтесь услугой наложенного платежа. Это поможет вам оценить качество товара и только после этого оплатить его.

Запомните! Никогда не передавайте номера банковских карт и пароли с смс-сообщений. Это информация только для владельца карточки и настоящие банковские работники не будут ее спрашивать.