За минувшие сутки от осложнений COVID-19 на Луганщине умерли двое граждан

На Луганщине за последние сутки лабораторно подтверждено 42 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – четырнадцать, Рубежное – пять, Северодонецк – шесть, Беловодский район – одно, Белокуракинский – два, Кременской – два, Меловской – одно, Новоайдарский – одно, Попаснянский – девять, Станично-Луганский – одно.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 382 человек.

Из них выздоровели – 12638 (77 за последние сутки); лечатся – 1316 (194 – стационарно, 1122 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 532 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 484.

В течение недели вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 71-летняя женщина из города Лисичанск и 67-летний мужчина из Меловского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 428 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 13,5%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 11 февраля (09:00) в Украине 1258094 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 24 058 летальных, 1098944 лица выздоровели. Всего проведено 6474315 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 5039 новых случаев; летальных – 124; осуществлено 43126 тестирований; выздоровели 6568 человек.