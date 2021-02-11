На Луганщине задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионера

Оперативники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из полиции Северодонецка и Новоайдара разоблачили и задержали 26-летнего жителя Северодонецка, который подозревается в совершении убийства. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.

Вчера, 10 февраля, в полицию г. Новоайдар поступило сообщение северодончанина о том, что в с. Смоляниново по ул. Мира в летней кухне он обнаружил труп 61-летнего отца.

Немедленно на место преступления выехали руководство Главка и территориальных отделов полиции, сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты и кинологи. Во время проведения первоочередных следственных действий было установлено, что смерть мужчины наступила в результате причинения ему телесных повреждений.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 26-летний северодончанин. Задержали его в арендованной им квартире, где он скрывался от правоохранителей.

С места происшествия и местонахождения мужчины изъяты вещественные доказательства. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. На данный момент продолжается досудебное следствие. После объявления подозрения, следователи процессуальным руководством прокуратуры будут ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.