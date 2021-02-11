На Луганщине задержали уроженца Закарпатья, который хотел незаконно пересечь границу с РФ

На Луганщине пограничники задержали уроженца Закарпатья, 1989 года рождения. Прибыв в поселок Меловое, наш земляк пытался незаконно пересечь границу, чтобы попасть в РФ. Однако был задержан пограничным нарядом.

Об этом сообщает Восточное региональное управление ГПСУ.



По словам мужчины, он направлялся в Россию к дяде, который там живет. В связи с отсутствием паспортного документа решил пересечь государственную границу незаконным образом.

За попытку незаконного пересечения границы на гражданина составлен соответствующий административный материал. Его дальнейшую судьбу решит суд.