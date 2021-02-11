“Скорые” на Луганщине оснастили мобильными аппаратами ИВЛ

Заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская приняла участие в торжественной передаче мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких для автомобилей экстренной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Луганская область получила восемь аппаратов ИВЛ Vsmart VFS-410 в качестве гуманитарной помощи согласно плану распределения аппаратов, утвержденного Министерством здравоохранения Украины.

Передавая аппараты ИВЛ заместитель председателя ОГА подчеркнула острую необходимость оборудования карет экстренной помощи современным оборудованием, чтобы безотлагательно начать спасение жизни и здоровья человека: «Всегда наши медики приезжают по вызову к больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также COVID-19. Именно поэтому возникает огромная потребность в оказании помощи человеку за считанные минуты. Эти мобильные аппараты позволят стабилизировать состояние больного для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение ».

По словам представителей КНП «Луганский региональный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», эти аппараты будут разделены между бригадами экстренной помощи из Лисичанска, Рубежного, Северодонецка и Старобельска.