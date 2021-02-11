В современной жизни просто не обойтись без полиэтиленовых пакетов. Они прочно вошли в жизнь человек. Полиэтилен химически инертен. И использование пакетов из этого материала в пищевой промышленности абсолютно безвредно. На сайте www.mpak.ua для вас – достойные предложения компании МПАК. Здесь занимаются производством пакетов и пленок с логотипом заказчика. Вы сможете более подробно узнать о компании, а также в полном объеме ознакомиться с продукцией. У вас есть возможность изучить ответы на часто задаваемые вопросы. И если вашего в списке не оказалось, то всегда есть возможность созвониться по телефону и проконсультироваться бесплатно у специалистов. Они дадут исчерпывающую информацию, помогут не ошибиться в выборе.

Полиэтиленовые пакеты могут быть разные по дизайну, цвету и размерам. Они универсальны, удобны в использовании и доступны по стоимости.

Брендирование полиэтиленовых пакетов предпочтительно для многих компаний. В результате упаковка будет выполнять не только практическую функцию, но и рекламную. Состав полиэтиленового пакета – это ПНД либо ПВД. Возможны пакеты-майки – с ручками, либо без них.

Прямоугольные пакеты с прорубной ручкой также востребованы. На них часто наносят двусторонние рисунки и логотипы. При изготовлении используется специальное оборудование для производства полиэтиленовых пакетов. С его помощью вырубаются ручки вверху пакета.

Из положительных характеристик полиэтиленовых пакетов следует выделить легкость и прочность, компактность. Кроме того, подобные пакеты водо- и паронепроницаемые. они идеально подойдут для продуктов, которые легко впитывают запахи. Многофункциональность – важная составляющая. И конечно, лояльность цен.

Полиэтиленовые пакеты – многоразового использования. В результате эффективность рекламы, которая размещена на подобной упаковке, еще более высока.

Прозрачные полиэтиленовые пакеты устойчивы к воздействию влаги и высоких температур. Фасовочные пакеты успешно используют для удобства фасовки и транспортировки товаров. Пакеты с замком – грипперы, применяют для многоразового использования. Пакеты с вырубными ручками и майки в основном используют для одноразовых походов в супермаркеты, магазины.

Конверт пакет полиэтиленовый с нанесеннымлоготипом успешно ислопзьуют на высотавках или корпоративных мероприятиях, для раздачи информационных, а также рекламных материалов.

Пакеты из ПВД отличаются более гладкой текстурой – на ней будут гармонично смотреться рисунки и логотипы предприятий. Пакеты из ПНД менее эстетичны. При этом у них стоит выделить повышенным показатели прочности. В такие пакеты можно упаковывать более тяжелые предметы.

В компании МПАК используют для производства полиэтиленовых пакетов и упаковки самые новые технологии, а также инженерные разработки. Из основных видов продукции, которые здесь изготавливают, следует выделить майку с печатью логотипа, а также пакет с петлевой ручкой – петля. Кроме того, в список следует добавить и пакеты с прорубной ручкой – банан.

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