В Украине ударят морозы до минус 30: синоптик назвал точные даты

В ближайшие выходные в Украину с севера снова зайдет холодный арктический воздух, а в период с 15 по 18 февраля на севере страны столбики термометров могут опуститься до 25-30 градусов мороза.

Об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида, пишет “Радио Свобода”.

Он добавил, что самая низкая температура зимнего периода в Украине – это минус 42 градуса по Цельсию. Поэтому ожидаемые морозы не выходят за пределы нормы. При этом, климатические изменения приводят к резким изменениям атмосферных процессов не только в сторону увеличения среднесуточной температуры. Глобальные изменения климата могут становиться причиной также резкие похолодания.

По словам Кульбиды, за последние 25 лет средняя температура зимнего периода в Украине выросла более чем на 2 градуса, а средняя температура летнего периода возросла почти на 2 градуса.

“Поэтому продолжительность зимнего периода существенно сократилась. Весна приходит где-то на две недели раньше своих средних многолетних сроков. Уменьшилось и количество дней с низкими температурами – в 3-4 раза, а количество летних дней с высокими температурами, наоборот, выросло в 2-3 раза“, – отметил гидрометеоролог.

При этом, когда в Украину придет весна и тепло, Николай Кульбида не сообщил, поскольку методология Укргидрометцентра позволяет прогнозировать погоду на 15 дней.

Как сообщал “источник”, снегопады в Киеве будут продолжаться на протяжении всего февраля. Только днем в воскресенье, 14 февраля, и в следующий за ним понедельник ожидается солнечная погода. Однако, отсутствие снега компенсируют лютые морозы.