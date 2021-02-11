СМИ: прокуратура Луганщины расследует похищение боевиками “ЛНР” братьев Борисовых на временно оккупированной территории

Прокуратура Луганской области начала расследование незаконного задержания граждан Украины Александра и Игоря Борисовых членами «МГБ ЛНР», которое произошло в оккупированной Кадиевке 6 января. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «Новостей Донбасса».

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту насильственного исчезновения братьев Борисовых 5 февраля на основании информации, размещенной в СМИ. Дело ведется по ч.1 ст.146-1 УК (Арест, задержание, похищение или лишение свободы человека в любой другой форме, совершенное представителем государства, в том числе иностранного, с последующим отказом признать факт такого ареста, задержания, похищения или лишения свободы человека в любой другой форме или сокрытием данных о судьбе такого человека или места пребывания). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Досудебным расследованием занимается Северодонецкое управление ГУНП в Луганской области.

Также указывается, что пока органы прокуратуры не передавали информацию о похищении братьев членами «МГБ ЛНР» переговорщикам по вопросам обмена удерживаемыми лицами.

«На сегодня ведомости об указанных лицах в Трехстороннюю контактную группу по мирному урегулированию на востоке Украины и органы СБУ не передавались», — говорится в ответе прокуратуры.

Напомним, что братьев Александра и Игоря Борисовых НВФ обвиняют в “совершении теракта, содействии терроризму и шпионаже”. По информации правозащитников, к ним применялись пытки.