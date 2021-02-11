В Лисичанске произошло тройное ДТП: есть пострадавшие. ФОТО

В Лисичанске в дорожно-транспортном происшествии травмировались пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.



Вчера вечером, около 17 часов, водитель автомобиля Daewoo Lanos, двигаясь по ул. Малиновского в направлении железнодорожного вокзала города Лисичанска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 210990. В результате столкновения ВАЗ заносом также выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Ford Fusion.



В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и двое пассажиров ВАЗ и водители Daewoo и Ford.



Патрульные ограничили доступ посторонних лиц к месту аварии до приезда следственно-оперативной группы и осуществляли регулирование движения автотранспорта во время фиксации факта ДТП.