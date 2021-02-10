За неделю от осложнений COVID-19 на Луганщине умерли 13 граждан

За последние сутки на Луганщине лабораторно подтверждено 37 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – восемь, Рубежное – четыре, Северодонецк – девятнадцать, Кременской район – два, Новопсковский – одно, Попаснянский – три.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 340 человек.

Из них выздоровели – 12561 (111 за последние сутки); лечатся – 1353 (204 – стационарно, 1149 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 529 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 477.

В течение недели вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 38-летняя, 70-летняя, 79-летняя, 80-летняя, 84-летняя и две 85-летние женщины, а также 76-летний, 77-летний, 83-летний, 96 -летний мужчины из города Северодонецк; 71-летний мужчина из Кременского района и 71-летний мужчина из Старобельского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 426 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 14,2%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10 февраля (09:00) в Украине 1253055 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 934 летальных, 1092376 человек выздоровели. Всего проведено 6447576 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 3409 новых случаев; летальных – 163; осуществлено 43767 тестирований; выздоровели 7768 человек.