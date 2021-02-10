Пенсионерка нашла в сарае мешок с частями человеческого тела: в Лисичанске копы раскрыли жестокое убийство

В ходе проведения оперативно-профилактической отработки г. Лисичанска полицейские Луганщины разоблачили и задержали подозреваемого в совершении убийства. Мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.

Вчера, 9 февраля, полицейские Управления патрульной полиции в Луганской области приехали на вызов по домашнему насилию. Якобы между 89-летней женщиной и ее внуком произошел конфликт. Но, во время отработки вызова, пенсионерка рассказала полицейским, что никакого конфликта с внуком нет, а причина совсем в другом: она обнаружила в сарае мешок с фрагментами человеческого тела.

На место происшествия немедленно выехали руководство Главного управления, прокуратура, следователи Следственного управления и полиции Лисичанска, эксперты, кинологи и оперативники.

В результате проведенных неотложных первоочередных следственно-оперативных мероприятий было установлено, что вместе с бабушкой проживает ее 43-летний внук, неоднократно судимый. В 2018 году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение тяжкого преступления.

Накануне он пригласил в гости своего 45-летнего товарища. Во время распития алкогольных напитков между ними возник словесный конфликт. По словам подозреваемого, его возмутили словесные оскорбления его товарища, и он нанес несколько ударов потерпевшему руками и ногами, а после добил его кувалдой по голове. Когда понял, что убил товарища, чтобы скрыть следы преступления, он расчленил его тело, сложил в мешок и спрятал в сарае.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 УК Украины «Умышленное убийство». Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие. После объявления задержанному подозрения в совершении тяжкого преступления, следователи при поддержке прокуратуры обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.